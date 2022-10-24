Такой день. Новый год без елки и создание оперштаба по вопросам безопасности

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко создал оперативный штаб по решению вопросов обеспечения безопасности и правопорядка в регионе. 21 октября глава региона провёл первое заседание — в нём приняли участие руководители органов правопорядка и безопасности, члены правительства края, а также руководители органов исполнительной власти.

Томенко напомнил, что президент России Владимир Путин подписал указы о введении определённых уровней готовности в регионах России — это коснулось и Алтайского края, где начал действовать базовый уровень готовности. Губернаторы же получили дополнительные полномочия по решению целого ряда вопросов с обеспечением безопасности и правопорядка, функционирования экономики, социальной сферы.

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Власти Барнаула на заседании оргкомитета по подготовке к новогодним и рождественским праздникам приняли решение не ограничивать движение транспорта на площади Сахарова для обустройства новогоднего городка, так как дорожная обстановка и так осложнена после перекрытия путепровода на проспекте Ленина.

Как следствие, проводить фейерверки и устанавливать главную новогоднюю ёлку на площади Сахарова не планируется. На данный момент власти рассматривают несколько возможных территорий, чтобы сместить мероприятия в парки и на районные площадки.

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Парк культуры и отдыха «Центральный» с 24 октября закрыли для посещений.

В преддверие зимы в нём проведут профилактические работы и зальют ледовый каток. О дате открытия парка на зиму скажут позднее.