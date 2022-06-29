Такой день. Новый пожар в Михайловском районе и убитый градом скот

Добытчики золота пытаются вновь организовать работы на реке Ануй в Солонешенском районе, которые им запретили по суду. Теперь предприниматели взяли в помощь федеральную структуру — Сибнедра. Чиновники этого ведомства СФО пытаются обойти решение суда, переоформив лицензию золотодобытчикам.

С этим не согласны общественники из алтайского отделения ОНФ, уже пять лет борющиеся с предприятием «Ануй», которое вело добычу на одноимённой реке в алтайских горах.

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В селе Назаровка Михайловского района жители жалуются на гибель скота. По словам сельчан, огромные градины размером с куриное яйцо убили поросят и телят, не успевших спрятаться от разгулявшейся стихии.

Глава местного сельсовета также рассказала изданию, что у некоторых назаровцев град побил насмерть утят. А в полях вокруг села найдены мёртвые птицы — у диких голубей градинами оторвало головы.

На приусадебных участках в Назаровке побило все посадки. Знакомые и родственники из других мест шлют пострадавшим сельчанам рассаду. Также побиты все посевы в полях вокруг деревни. В районной администрации решают, как компенсировать местным фермерам потери.

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Новый лесной пожар произошёл в Михайловском районе Алтайского края. На место тушения направили пожарный поезд.

Позднее огонь удалось локализовать, однако тушение осложняет сильный ветер.