Такой день. Новый проездной для учащихся в Барнауле и крупный лесной пожар в Алтайском крае

В Барнауле введут единый проездной билет для школьников и студентов на всех маршрутах общественного транспорта, которые работают по регулируемым тарифам. Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл рабочее совещание, в ходе которого были рассмотрены вопросы изменения тарифных планов на пригородных маршрутах общественного транспорта. По словам градоначальника, закрытие проезда по путепроводам и связанные с этим вопросы транспортной нагрузки на основные магистрали города требуют дополнительных решений, которые позволят повысить интерес горожан пользоваться услугами общественного транспорта.

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Общество В Барнауле введут единый проездной билет для школьников и студентов на всех маршрутах общественного транспорта

В Барнауле начали демонтировать здание Речного вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе специализированного застройщика «ВиСКью». Сначала рабочие вывезли с объекта мебель, а с 21 мая приступили к демонтажу окон, витражей и технологического оборудования.

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Недвижимость Здание Речного вокзала начали демонтировать в Барнауле

Крупный лесной пожар произошел в Завьяловском районе Алтайского края. Возле станции Овечкино действовали сразу два очага возгарания. В тушении огня задействовали подразделения лесного хозяйства, силы федеральных и краевых пожарных частей. Позднее место прибыл пожарный поезд. Из Барнаула в село Гилевка выдвинулись оперативная группа и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Алтайскому краю в составе 30 человек.