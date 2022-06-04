Такой день. Новый сквер в Барнауле и подешевевшие продукты на Алтае

Барнаульские общественники создадут инициативные группы по всем проблемным общественным территориям Барнаула. Такое решение активисты приняли на собрании на площади Свободы 2 июня.

За прошедшую неделю от укусов клещей в Алтайском крае пострадали 587 человек. Всего с начала эпидсезона в поликлиники с этой проблемой обратился 5061 человек, в том числе 1608 детей до 14 лет.

В Барнауле создадут сквер, посвящённый врачам. Его обустроят рядом с Алтайским медуниверситетом — по улице Чкалова, 62, где недавно стояли торговые павильоны.

23-летний житель Алтайского края погиб в ДТП с опрокидыванием автомобиля в Горном Алтае. Его пассажир получил травмы.

В Алтайском крае за месяц подешевели сметана, сахар, белокочанная капуста, огурцы и помидоры. В то же время выросли в цене колбаса, сливочное масло, творог, гречка, яблоки и картофель.

Выпускник Алтайского госуниверситета погиб в ходе спецоперации на Украине. Сергея Замятина не стало ещё 10 мая, однако о его смерти информация появилась только в начале июня.