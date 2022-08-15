Такой день. Обрушение стены в барнаульском ТЦ и ранняя осень в Алтайском крае
О главных событиях региона за 15 августа
Председатель комитета по делам молодёжи администрации Барнаула Владимир Гудков подал заявление об увольнении. Как рассказал источник amic.ru, чиновник ушёл с поста ещё в прошлый вторник, 9 августа, по неназванным причинам.
Стена и кровля частично обрушились в ТЦ «Маяк» на проспекте Космонавтов, 8/2. Причиной стал снос соседнего с торговым центром здания.
Посетители отмечают, что по помещениям гуляет ветер, а с потолка продолжает осыпаться плитка. Несмотря на это, сам торговый центр и его павильоны работают.
Алтайский край занял 41 место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах в первой половине 2022 года. Эксперты посчитали количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспортных средств в каждом из регионов РФ — в Алтайском крае значение составило 99,6.
Отмечается, что по сравнению с январём-июнем 2021 года в Алтайском крае произошло на 4,1% меньше ДТП с пострадавшими.
Алтайский край, Омскую, Томскую, Кемеровскую, Новосибирскую области, Хакасию, Туву и юг Красноярского края ожидают в августе по-сентябрьски холодные дни.