Такой день. Обрушение стены в барнаульском ТЦ и ранняя осень в Алтайском крае

Председатель комитета по делам молодёжи администрации Барнаула Владимир Гудков подал заявление об увольнении. Как рассказал источник amic.ru, чиновник ушёл с поста ещё в прошлый вторник, 9 августа, по неназванным причинам.

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Политика Владимир Гудков ушел с поста главы комитета по делам молодежи мэрии Барнаула

Стена и кровля частично обрушились в ТЦ «Маяк» на проспекте Космонавтов, 8/2. Причиной стал снос соседнего с торговым центром здания.

Посетители отмечают, что по помещениям гуляет ветер, а с потолка продолжает осыпаться плитка. Несмотря на это, сам торговый центр и его павильоны работают.

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Происшествия Естественное освещение: стена и кровля рухнули в барнаульском ТЦ

Алтайский край занял 41 место в рейтинге регионов по аварийности на дорогах в первой половине 2022 года. Эксперты посчитали количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспортных средств в каждом из регионов РФ — в Алтайском крае значение составило 99,6.

Отмечается, что по сравнению с январём-июнем 2021 года в Алтайском крае произошло на 4,1% меньше ДТП с пострадавшими.

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Происшествия В 2022 году в Алтайском крае снизилось число ДТП с пострадавшими

Алтайский край, Омскую, Томскую, Кемеровскую, Новосибирскую области, Хакасию, Туву и юг Красноярского края ожидают в августе по-сентябрьски холодные дни.