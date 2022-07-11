Такой день. Отказ властей повышать плату за детсады и падение ребенка в барнаульском веревочном парке

Власти Алтайского края решили не поднимать плату за детсады в 2022 году. Как объяснили в региональном Минобре, послабление связано с дополнительными субсидиями, которые снизят нагрузку на местные бюджеты.

В барнаульском веревочном парке «Джунгли» оборвался страховочный трос, из-за чего 13-летний мальчик упал на землю и получил травмы. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему об этом инциденте. Центральный аппарат СКР тем временем поставил ход проверки на контроль.

В середине недели Алтайский край ждет похолодание. Уже 13 и 14 июля столбики термометров днем будут показывать от +19 до +24 градусов. А вот с пятницы, 15 июля, вновь потеплеет.

В Барнауле на торговом центре «Лето» разместили логотип сети ресторанов «Вкусно — и точка», которая в июне пришла на место McDonald's. В ТРЦ Galaxy, где также есть аналогичное заведение, пока без изменений. Вероятно, новый логотип появится в ближайшее время.

Власти Алтайского края прокомментировали перенос фестиваля «Ветер Сибири», который должен был пройти в Бийске с 12 по 14 августа. По словам чиновников, в письме, направленном организаторам, было лишь предложение перенести перенести мероприятие, а не рекомендация или требование это сделать.