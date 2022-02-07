Такой день. Отмена обязательного теста для закрытия больничного и поставка лекарств для больных ковидом на Алтай

130 тысяч наборов лекарственных препаратов для больных коронавирусом поступит в Алтайский край на этой неделе. На покупку медикаментов Минздрав России выделил региону 125 млн рублей.

В Алтайском крае больше не обязательно сдавать повторный ПЦР-тест для выписки с больничного. Тест нужен для закрытия листка нетрудоспособности, если после положительного результата анализа прошло меньше недели. Если же после семи дней заразившийся чувствует себя хорошо, то ему достаточно позвонить в поликлинику и сообщить, что он хочет выписаться.

Барнаульское дорожно-строительное управление № 4 станет подрядчиком для ремонта взлётно-посадочной полосы аэропорта Барнаула. Начальная цена договора составляет 13,7 млн рублей. Работы требуется выполнить с 10 по 25 мая 2022 года, до начала интенсивной программы полётов. Подрядчик нужно уложить новое асфальтобетонное покрытие на взлётно-посадочную полосу. Площадь работ составит 14,5 тыс. кв. м.

В Барнауле благоустроят территорию у железнодорожных вокзалов. Площадью займутся вместе с ремонтом самих зданий, который запланирован на 2023-2025 годы. Проектные работы должны завершиться до 31 мая.

Представительница алтайского Минобра Наталья Полосина рассказала, как в 2022 году пройдёт ЕГЭ. В экзамене уменьшится количество тестовых вопросов и однотипных задач. Упор будет сделан на задания, где ученик должен высказать и доказать своё мнение. В прошлом году школьники могли вместо ЕГЭ сдать государственный выпускной экзамен (ГВЭ), если они не планировали поступать в вуз. Однако в этом году ЕГЭ станет обязательным почти для всех.

3653 случая коронавируса подтвердили за сутки в Алтайском крае — новый рекорд. Количество заболевших с начала пандемии перевалило за 150 тыс. человек.

Жители Рубцовска жалуются, что практически не могут открыть окна на проветривание – в воздухе стоит едкий запах гари и дыма. Подобные сообщения поступают каждый день из всех частей города, а хуже всего приходится Черёмушкам.