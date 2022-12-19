Такой день. Отставание ремонта путепровода в Барнауле от графика и рост минимальной зарплаты на Алтае

Непогода ждёт жителей Алтайского края во вторник, 20 декабря, предупредили в региональном МЧС. По данным синоптиков, в регионе прогнозируется сильный ветер, метели, гололедица и снегопады.

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Происшествия Жителей Алтайского края предупредили о мокром снеге, метелях, гололедице и сильном ветре

Работы по масштабному ремонту путепровода в Барнауле в районе Нового рынка отстают от графика на полтора месяца из-за проблем с поставкой металлических конструкций. По словам Николая Данилина, директора ДСУ № 4, — именно оно работает на объекте — компания из Тюмени «Стальмост», которая должна была поставить оборудование в Барнаул, сейчас все ресурсы направила на устранение взрыва на Керченском мосту в Крыму, произошедшего в начале октября.

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Общество Ремонт путепровода в Барнауле отстал от графика из-за взрыва на Керченском мосту

Алтайский край занял 76 место из 89 в рейтинге регионов по доступности автомобилей. Сейчас в Алтайском крае доля семей, которые могут себе позволить купить в кредит и содержать недорогой новый автомобиль (за 0,9 млн рублей), — 6,3%, средний по стоимости новый автомобиль (2,5 млн рублей) — 0,9%, новый автомобиль премиум-класса (10 млн рублей) — 0,03%.

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Авто На Алтае в три раза уменьшилось число семей, которые могут купить хотя бы дешёвую машину

В Алтайском крае подписаны допсоглашения к региональному соглашению между краевым союзом организаций профсоюзов, объединениями работодателей и региональным правительством на 2021-2023 годы. Они устанавливают размер минимальной заработной платы в регионе на 2023 год на уровне 17 786 рублей — положение вступит в силу с 1 января.