Такой день. Отставание стройки путепровода в Барнауле от графика и новый дизайн-код в «Изумрудном»
О главных событиях Алтайского края за 30 ноября
Строительство путепровода на проспекте Ленина в Барнауле отстаёт от графика на полтора месяца. Как отметил руководитель подрядной организации ДСУ-4 Николай Данилин, уже при строительстве выяснилось, что проект моста не соответствует актуальным геологическим данным. По его словам, проектировщик основывался на сведениях геологических изысканий трёхлетней давности.
Стройка моста на проспекте Ленина в Барнауле отстала от графика на полтора месяца
В Барнауле на пересечении проспектов Строителей и Социалистического с 1 декабря изменится схема движения транспорта. Соответствующий вопрос власти обсудили на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Количество миллиардеров в Алтайском крае по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза, теперь их стало 13 человек. Из них доходы от 1 до 10 млрд руб. задекларировали 12 человек, ещё один налогоплательщик заявил о прибыли более 10 млрд. Десять налогоплательщиков показали доходы от 500 миллионов до одного миллиарда, об этом на пресс-конференции по итогам декларационной кампании за 2021 год сообщил руководитель регионального УФНС Алексей Легостаев.
В скором времени в парке «Изумрудный» появятся новые таблички с навигацией. Их внешний вид в своём телеграм-канале показал управляющий парком Владислав Вакаев — они сделаны в рамках нового дизайн-кода, который разработал барнаульский дизайнер Евгений Бочинин.