Такой день. Отставка главы Минспорта Алтайского края и обвинительное заключение инженеру Яровской ТЭЦ

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев написал заявление об увольнении ради работы в Москве, сообщили amic.ru источники в ведомстве. Сам чиновник пока эту информацию не подтвердил официально. Последний рабочий день в должности министра для Алексея Перфильева — 19 апреля. По данным amic.ru, он переходит на работу в крупную фармацевтическую компанию.

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Спорт Министр спорта Алтая Алексей Перфильев уходит в отставку

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного инженера МУП «ЯТЭК». Следствие установило, что специалист знал об имеющейся неисправности в работе парового котла яровской котельной, но не остановил его, а дал указания работникам ТЭЦ продолжать его эксплуатацию.

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Общество Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении главного инженера проблемной ТЭЦ в Яровом

Сотрудники МЧС при помощи космического мониторинга обнаружили с начала года уже 905 термически активных точек. Год назад их было 104, заявил глава ГУ МЧС России по Алтайскому краю Александр Макаров. Причём 241 из них — это неконтролируемые палы. В целом больше всего пожаров пожарные зафиксировали в Каменском, Усть-Пристанском, Шипуновском и Первомайском районах.

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Происшествия Очевидцы сняли лесной пожар в одном из районов Алтайского края

На железнодорожной станции Заринская поезд насмерть сбил 39-летнего жителя Заринского района, который решил сократить дорогу и начал переходить рельсы перед движущимся составом. Машинист поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на человека, однако трагедии избежать не удалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

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Происшествия Житель Алтайского края хотел «срезать» путь и попал под поезд

Незадолго до этого стало известно, что схожий инцидент произошёл на перегоне станций Алтайская — Боровиха. Машинист увидел лежащую на путях женщину и применил экстренное торможение, однако не смог избежать столкновения. Пострадавшей оказалась жительница Новоалтайска. Женщина находилась в нетрезвом виде и никак не реагировала на сигналы поезда. Горожанку доставили в барнаульскую больницу. Врачи подтвердили, что она была пьяна, а также диагностировали у неё травмы различной степени тяжести.