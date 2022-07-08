Такой день. Падение детей в канализацию и найденный скелет в белых кроссовках

В Алтайском крае проводят проверку информации о падении в канализационный колодец двоих детей. Инцидент произошёл в бийском посёлке Котельщиков возле многоквартирного дома по улице Приморской. По данным СМИ, один ребёнок сломал руку, другой — получил растяжение ноги.

В Заринске вместе с травой скосили около 1500 высаженных горожанами сосен по улице Строителей. Предприниматель, организовавший в прошлом году акцию по посадке хвойных растений, намерен жаловаться в прокуратуру. В мэрии, в свою очередь, заявляют, что саженцы были засохшими и на их месте высадят другие.

В Мамонтовском районе грибники нашли человеческий скелет в белых кроссовках. Полиция выясняет личность погибшего и обстоятельства смерти.

В Алтайском крае с 11 июля изменится расписание пригородных поездов. Изменения продлятся до 19 июля и коснутся пяти поездов: Сузун — Барнаул, Красный Боец — Барнаул, Барнаул — Тягун, Барнаул — Камень-на-Оби и Камень-на-Оби — Барнаул. Расписания будут скорректированы на временные отрезки от одной до пяти минут.

Подрядчик ремонта моста у Нового рынка, Барнаульское ДСУ № 4, заявило, что новый путепровод рассчитан на нагрузку более 100 тонн. «Одновременно на нём могут находиться 66 легковушек и 40 внедорожников либо два современных танка массой 46,5 тонны», — сказано в сообщении.