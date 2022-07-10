Такой день. Падение иномарок в яму в Бийске и рост цен на продукты

За первое полугодие 2022 года квартиры в новостройках Барнаула подорожали на 26,8%. Это один из самых высоких результатов в России.

В Бийске утром 10 июля столкнулись два автомобиля и угодили в глубокую яму возле дороги. Одного из водителей с травмами средней тяжести доставили в больницу. Второй автомобилист от госпитализации отказался.

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 320 жителей Алтайского края. Всего с начала эпидсезона в поликлиники региона с жалобами на присасывание этих членистоногих обратились 8006 человек, из них 2231 ребёнок в возрасте до 14 лет.

Многие социально значимые продукты за последний месяц заметно подешевели на прилавках алтайских магазинов. Тем не менее есть и те, которые, наоборот, продолжают дорожать: колбаса, сосиски, детское питание, чай со сладостями и многое другое в июне 2022 года выросли в цене.

Бийский геолог Анатолий Гусев рассказал о новом месторождении самоцветов, найденном во время экспедиции в Устьянском карьере. Учёный утверждает, что ранее оно не было нигде зарегистрировано. Он нанёс его на карту и дал название «пегматитовое месторождение».

В Барнауле на линию вышел троллейбус маршрута № 1, украшенный ярким граффити с надписью «Алтай молодой». Транспорт преобразил художник из местной стрит-арт команды O2 Team Евгений Алехин. Он же ранее работал над трамваем с абстрактной графикой и надписью «Победа» к 9 мая.