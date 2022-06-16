Такой день. Пенсионерка, «сгнившая» в больнице, и ливни, затопившие Барнаул

В Барнауле следователи начали проверку после сообщения о ненадлежащем оказании медицинской помощи пожилой женщине, которая «сгнила» в больнице № 5. В соцсетях жительница города пожаловалась, что её бабушка после выписки из медучреждения, куда её в феврале положили с подозрением на инсульт и ковид, на днях вернулась домой с многочисленными гниющими ранами на ступнях, бёдрах и пояснице. Кроме того, родственница потерпевшей утверждала, что посещать пенсионерку, когда она лежала в больнице, ей не разрешали.

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Происшествия Следователи начали проверку после сообщения о пожилой пациентке, которая начала гнить в барнаульской больнице

Ливневая канализация Барнаула не справилась с дождём, который прошёл сегодня, 16 июня. Реки и моря разлились на улице Попова, Малахова и других, а автомобилистам приходилось буквально плыть по проезжей части.

После этого рабочие вышли на очищение проблемных участков ливнёвок. Работы шли на пересечении ул. Попова с Павловским трактом, на ул. Малахова в районе остановки «Бия», на перекрёстке улиц Бехтерева и Червонной.

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Новости Барнаула Алтайская Венеция. Ливневая канализация не справилась с дождем в Барнауле

Стоимость сжиженного углеводородного газа вырастет в Алтайском крае с 1 июля, об этом информирует региональное управление по госрегулированию цен и тарифов. На сколько увеличатся затраты жителей региона при покупке голубого топлива, читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».