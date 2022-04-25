Такой день. Первомай с фейерверками и рост миграционной убыли в Алтайском крае

В Алтайском крае за первые месяцы 2022 года в три раза вырос отток населения в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Так, за январь-февраль текущего года из региона уехали 2042 человека, тогда как в 2021 году за это же время — 666 человек.

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Общество Миграционная убыль в три раза ускорилась в Алтайском крае

Спустя два года пандемии праздник 1 Мая в Барнауле отметят традиционными митингами и шествиями с участием профсоюзов и политических партий. На Первомай в городе запланировано проведение эстафеты и салюта, который пройдёт около 22:00. Точной программы у мэрии ещё нет, однако в ближайшее время её должны утвердить. При этом планы на 1 Мая уже появились у некоторых политических партий.

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Политика Салют, эстафета и митинг. Как отметят Первомай в Барнауле впервые после начала пандемии

Разворотные кольца на время реконструкции моста у Нового рынка начнут строить в разное время. Первое кольцо, которое будет расположено у ТЦ «Пионер», построят до закрытия моста на время проведения ремонтных работ. Кольцо у дома быта начнут возводить уже после закрытия путепровода.

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Общество Власти Барнаула изменили сроки строительства разворотных колец на время реконструкции моста на Новом рынке

Жители Барнаула хотят, чтобы минимальный размер оплаты труда составлял 36,3 тыс. рублей. Барнаул занял 18-е место по уровню запросов граждан.

Самые высокие запросы к МРОТ оказались в Москве (43 200 руб.). На втором месте расположился Владивосток (40 700 руб.). Тройку замыкает Санкт-Петербург, где среднестатистический житель хотел бы МРОТ на уровне 39 400 руб. Далее идут Хабаровск (39 200 руб.) и Красноярск (39 100 руб.).