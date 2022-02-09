Такой день. Похороны погибшего в драке омоновца из Бийска и угроза исчезновения молочных ферм Алтая

Почти 200 человек пришли на похороны молодого парня, который скончался после драки с боксёром в бийском баре. По словам тренера, молодой человек вёл трезвый образ жизни и был примером для всех знакомых. Прочитайте разбор amic.ru обо всём, что известно об инциденте.

Мелкие молочные фермы в Алтайском крае могут исчезнуть из-за новых правил Минсельхоза, согласно которым все производители молочной продукции должны будут проходить ряд экспертиз, перед тем как отдавать её потребителю. Специалисты считают, что мелким подворьям будет проще отказаться от содержания скота, чем пытаться пройти все эти процедуры.

Прокуратура Индустриального района через суд будет добиваться от администрации Барнаула установки освещения на улице Шумакова. 4 февраля прошлого года на нерегулируемом пешеходном переходе в тёмное время суток здесь сбили 13-летнюю девочку.

4098 случаев коронавируса подтвердили за сутки в Алтайском крае — это новый рекорд, а суточная заболеваемость в регионе впервые превысила 4000.

В Барнауле на участке по адресу ул. Телефонная, 145, где раньше стояли металлические гаражи, появится двухэтажное здание с зеркальным фасадом. Также здесь запланирована аллея для прогулок, будут установлены скамейки и освещение. На площадке уже возведён каркас будущего объекта.

В отношении жителя Кемеровской области возбудили уголовное дело, после того как он с автоматом ворвался в здание вокзала на станции Зональное в Алтайском крае. Пьяный мужчина угрожал сотрудникам и направлял автомат на группу подростков.

Геологи выяснили, что причиной утечки воды из пруда в парке “Изумрудный” стала порвавшаяся плёнка, которая выполняла функцию гидроизоляции на дне водоёма.

Жители посёлка Гавань в бийском Заречье пожаловались на осадки из сажи, которые появляются из-за сгорания отходов Льнокомбината. По словам жителей, чёрный снег выпадает на их улицы каждый день. В декабре 2021 года руководство Льнокомбината заверило, что устранит проблему за два месяца, однако сажа до сих пор продолжает загрязнять посёлок.