Такой день. Положительный ПЦР-тест у Прусаковой и планы на благоустройство в Барнауле

В мэрии Барнаула обсудили проекты модернизации парков «Юбилейный», «Изумрудный», а также Речного вокзала, работы по которым запланированы на 2022 год.

С 14 февраля в школах Бийска закончатся внеплановые каникулы, однако не все образовательные учреждения продолжат работу. По итогам мониторинга принято решение отправить на карантин учеников школы № 4 и школы № 31.

Депутат Госдумы от Алтайского края, член КПРФ Мария Прусакова заразилась коронавирусом. Она рассказала, что ей пришлось отменить встречи в Рубцовске и Бийске, а также подшутила над больным COVID-19 лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

4616 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заболевших составляет 168 241. Выздоровели 118 759 человек (+1699). Умерли 9057 (+22, все от COVID-19).