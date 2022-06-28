Такой день. Последствия ураганов и выплаты для людей, пострадавших от града

27 июня сразу в нескольких районах Алтайского края прошёл мощный шторм, который нанёс существенный ущерб местным жителям. О последствиях стихии жители региона рассказали в соцсетях.

Так, на посёлок Весёлая Дубрава Новичихинского района обрушился мощный смерч, который, по словам очевидцев, разворотил хозяйственные постройки, повалил бетонные столбы и тем самым оставил деревню без света.

В селе Кулунда, по предварительным данным, от удара молнии загорелся частный дом. Однако подробностей по этому происшествию пока нет.

Также стихия нанесла серьёзный ущерб жителям села Назаровка Михайловского района, где град уничтожил посадки, разбил стёкла, повредил кровли и фасады домов, а также автомобили.

Новости

Общество «Уголь купим сами». Министр рассказал, как алтайские муниципалитеты готовятся к отопительному сезону

Власти региона оперативно отреагировали на последствия удара стихии. Люди, пострадавшие от непогоды, получат денежные выплаты.

В ходе оперативного совещания Виктор Томенко дал поручения органам власти. Местному самоуправлению поручили ускорить работу межведомственных комиссий по оценке ущерба пострадавших домовладений.

Минфину и минсоцзащиты — проработать вопрос выплат. Краевому управлению ГОЧС поручили оказать содействие в ликвидации последствий непогоды, а Минсельхозу — поддержать сельхозпроизводителей.

Новости

Экономика В Барнауле за 205 миллионов распродают имущество известной строительной компании-банкрота

В Алтайском крае за последние три года на 10% снизилось число алкозависимых.

По словам специалистов, наибольшее число алкозависимых фиксируют среди пациентов в возрасте от 40 до 59 лет — 53,5%, а также в возрасте от 20 до 39 лет — 41,4%.

Специализированную помощь зависимым оказывают в диспансерах Барнаула, Бийска, Рубцовска, Заринска. Также в медучреждениях по всему краю работают 60 наркологических кабинетов, имеющих лицензию по профилю «психиатрия-наркология».

Пройти лечение можно анонимно.