Такой день. Потоп на дорогах и частный инвестор, который оплатит строительство дороги

В Барнауле перекрывали улицу Попова. Её участок затопило после сильного ливня.

Сотрудники ГИБДД ограничили движение и не пропускали автомобили на затопленный участок. Отмечалось также, что из-за непогоды сильно ухудшилась видимость.

Позднее дорожники приступили к ликвидации последствий непогоды.

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Алтайском крае на 12 реках проведут работы по укреплению береговой линии. На их выполнение потребуется около 2,3 млрд рублей.

«Речь идёт о 27 наиболее опасных во время прохождения паводка участках рек. Где-то предполагается строительство берегоукрепления, где-то — капитальный ремонт гидротехнических сооружений, а где-то — расчистка русел рек», — сказал Виктор Томенко в рамках ПМЭФ.

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Компания «Альфа-ПроекТ», которая занимается застройкой парка культуры и отдыха на улице 65 лет Победы, за собственные средства построит дорогу для жителей района.

Директор компании Алексей Тремасов отметил, что уже сейчас жители ближайших микрорайонов нуждаются в этой дороге, а к тому моменту, когда парк будет достроен, её значимость возрастёт ещё сильнее.