Такой день. Повторное заражение Томенко коронавирусом и пенсионеры, живущие в землянке

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко получил положительный результат теста на коронавирус. Несмотря на хорошее самочувствие, глава региона самоизолировался и будет несколько дней работать дистанционно.

Среди новостроек в Барнауле расположилась небольшая самодельная землянка, в которой живёт пожилая пара — Галина и Юрий. Землянку построил муж женщины, после того как они перебрались в Россию из Казахстана. После смерти супруга Галина приютила бездомного Юрия. Вместе с ними живут собака и 11 кошек.

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Общество В Барнауле среди новостроек нашли пожилую пару, которая живет в самодельной землянке

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Прогноз развития ситуации в этом году в целом благоприятный.

Следственный комитет предъявил обвинение главе барнаульского предприятия “Завод механических прессов” в неуплате налогов в особо крупном размере. Действия предпринимателя позволили ему получить налоговые вычеты на сумму более 165 млн рублей.