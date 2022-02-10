Такой день. Повторное заражение Томенко коронавирусом и пенсионеры, живущие в землянке
О главных событиях региона за 10 февраля
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко получил положительный результат теста на коронавирус. Несмотря на хорошее самочувствие, глава региона самоизолировался и будет несколько дней работать дистанционно.
Среди новостроек в Барнауле расположилась небольшая самодельная землянка, в которой живёт пожилая пара — Галина и Юрий. Землянку построил муж женщины, после того как они перебрались в Россию из Казахстана. После смерти супруга Галина приютила бездомного Юрия. Вместе с ними живут собака и 11 кошек.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко провёл заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Прогноз развития ситуации в этом году в целом благоприятный.
Следственный комитет предъявил обвинение главе барнаульского предприятия “Завод механических прессов” в неуплате налогов в особо крупном размере. Действия предпринимателя позволили ему получить налоговые вычеты на сумму более 165 млн рублей.