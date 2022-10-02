Такой день. Повышение зарплат алтайским бюджетникам и жители, ринувшиеся продавать военное обмундирование

На фоне частичной мобилизации в Алтайском крае стали активно продавать военное обмундирование. На сайте «Авито» появилось много объявлений о продаже бронежилетов, цены на которые достигают 20-30 тысяч рублей. Также продаются каски за 1-7 тысяч, комплекты зимней, летней или парадной военной формы за 7-10 тысяч рублей и кирзовые сапоги примерно за 1,5 тысячи.

С октября алтайским бюджетникам на 4% проиндексировали зарплаты. Как отметили в региональном правительстве, это уже третье повышение зарплаты бюджетникам за 2022 год.

В Барнауле родители учащихся школы № 126 жалуются на ужасное состояние участка дороги от улицы Совхозной до улицы Логовской, по которой дети ходят в учебное заведение. Уже несколько лет жители пытаются добиться, чтобы власти города положили там асфальт и установили фонари, но обращения, говорят местные, результата не дают.

В отношении мобилизованных в Алтайском крае могут приостановить исполнительное производство. Подать соответствующее заявление должники могут прямо на призывных пунктах военкоматов, так и другими способами.

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировали 611 случаев ковида. Выздоровели в регионе ещё 776 пациентов. В то же время госпитализировали 37 человек. Летальных исходов на сегодня не зафиксировали.