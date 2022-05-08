Такой день. Пожар на складе с газовыми баллонами в Новоалтайске и хлеб «со вкусом победы»

В Новоалтайске утром 8 мая загорелся склад газовых баллонов на улице Переездной. Полыхало не только само здание, но и сухая трава вокруг. Пожарные потушили возгорание в максимально быстрые сроки. На месте нашли тело погибшего.

В Алтайском крае в честь Дня Победы магазины «Аникс» продают патриотическую выпечку. Покупателям предлагают хлеб «Zа наших», «Победный» и с надписью «9 мая» от 35 рублей за штуку.

В алтайском селе Топчиха неизвестный поджёг кафе-бар, открывшееся 7 мая. Мужчина разбил ночью окно в заведении и кинул туда «коктейль Молотова». Полицейские возбудили уголовное дело, злоумышленника ищут.

За прошедшую неделю от укусов клещей пострадало 585 жителей Алтайского края. Всего с начала эпидсезона с жалобами на присасывание в поликлиники обратилось 1294 человека. Также в региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, какие территории Барнаула остаются опасными из-за высокой активности этих членистоногих.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поддержал инициативу присвоить новой улице в Заринске имя Защитников Донбасса. Глава региона счёл, что это «позволит сохранить память о военнослужащих, которые героически выполняют свой долг и нередко жертвуют собой для защиты населения Донбасса».