Такой день. Праздник в Заринске и подробности скандала вокруг «Байк-бара»

День металлурга с размахом отметили в Заринске. Поздравить рабочих приехал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а на праздничном концерте выступили певица Слава и группа «Дискотека Авария». В мероприятиях поучаствовали и сотрудники предприятия «Алтай-Кокс».

Празднования дня металлурга в Заринске длились три дня — с 11 июля по 16 июля.

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Жительница дома, в котором расположен «Байк-бар» рассказала свою версию того, с чего начался конфликт между жильцами и собственниками заведения.

«Конфликт между собственниками жилых и нежилых помещений запущен лет 5 назад и находится в хронической стадии. Основа конфликта — неплатежи двух собственников нежилых помещений, все платежи ТСН выбивало через суд», — написала горожанка.

По ее словам, сейчас виток конфликта вынесли на всеобщее обозрение, но рассказать о происходящем нужно было давно.

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, каким будет август в разных регионах страны.

Тепло будет на Урале, в Красноярском крае, Иркутской области, Забайкалье, рассказала специалист.

При этом она отметила, что на юге Западной Сибири будет холоднее чем обычно. В список регионов, в которых август будет прохладным, попали Кемеровская и Томская области, а также Алтайский край.