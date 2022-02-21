Такой день. Прения по делу о драке на Старом базаре и депутаты за отмену QR-кодов на Алтае

Программу по переселению жителей Барнаула из аварийного жилья могут завершить досрочно в 2023 году. Она запланирована на 2019-2025 годы, однако с 2021 года расселение идёт в ускоренном порядке.

Депутаты от КПРФ в Алтайском Заксобрании обратились к губернатору Виктору Томенко с предложением отменить пропуск по QR-кодам в общественные места. Депутаты напомнили, что правительство России отложило рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила это тем, что закон готовился как ответ на вызов «дельта»-штамма, однако сейчас основной проблемой стал «омикрон».

Прокурор запросил для экс-боксёра Михаила Старцева 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима по делу о драке на Старом базаре в Барнауле.

Заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин потребовал привлечь к ответственности руководство аварийной котельной в селе Павловск Алтайского края, которая обслуживает более 100 жилых домов и девять социально значимых объектов.

В барнаульском посёлке Лебяжье на улице Центральной легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Мужчина за рулём иномарки мог быть пьян.