Такой день. Презентация проекта ЖК на площади Сахарова в Барнауле и забастовка рабочих

Архитектурное бюро «Спич» представило в мэрии на заседании градостроительного совета проект большого жилого комплекса на проспекте Социалистическом, 97. Речь идёт об участке с аварийными баками, где ранее располагался парк «Барнаульская крепость». Проект по видеосвязи из Берлина презентовал известный архитектор Сергей Чобан.

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Недвижимость Три высотки в центре Барнаула. Как на самом деле выглядит будущий ЖК на площади Сахарова

Жилой комплекс в центре Барнаула будет состоять из трёх 15-этажных домов с кирпичными фасадами. Здания займут около 40% от участка 1,4 гектара на территории бывших баков. Общая площадь помещений — 25 000 квадратных метров. Комплекс будет рассчитан на проживание 950 человек. Всего в домах запланировано 212 квартир, в том числе двух- и трёхкомнатные.

Члены градсовета отметили, что проект ЖК выполнен качественно, продуманно и детально. Однако эксперты предложили авторам ещё поработать над внешним видом будущего комплекса, который навсегда изменит восприятие площади Сахарова.

Председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов прокомментировал ситуацию с задержками зарплаты сотрудникам филиала «Нортека», который работает на базе Алтайского шинного комбината. В беседе с amic.ru он рассказал, что на утро 17 февраля только сборочный цех не приступил к выполнению своих обязанностей, а основной причиной забастовки стала невыплата части зарплаты: сотрудники получили лишь должностные оклады, без стимулирующих.