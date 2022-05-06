Такой день. Приговор по делу о смертельном ДТП с замминистра и выплаты раненым участникам спецоперации из Алтайского края

В Алтайском крае Троицкий районный суд вынес приговор водителям, по вине которых в ДТП погибла замминистра культуры региона Галина Кубрина. Водителя Hyundai i40, в котором находилась чиновница, приговорили к году и восьми месяцам лишения свободы условно и назначили испытательный срок в один год.

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Общество Суд вынес приговор по делу о ДТП, в котором погибла замминистра культуры Алтайского края

В Барнауле сотрудники «Горэлектротранса» начали подготовительные работы по строительству разворотного кольца у моста перед Новым рынком. На участок уже завезли дорожные знаки, которые начнут устанавливать 10 мая, отсыпали временные пешеходные дорожки между трамвайными путями, а также в ночь на 6 мая на парковке ТЦ «Пионер» разобрали рекламный баннер, на месте которого начнут возводить кольцо.

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Новости Барнаула В Барнауле стартовали подготовительные работы по строительству разворотного кольца у моста на Новом рынке

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко решил предоставить дополнительные выплаты в размере 500 тысяч рублей раненым военнослужащим, участвующим в спецоперации на Украине.

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Общество Раненым в спецоперации алтайским военным дополнительно выплатят по 500 тысяч рублей

Алтайский край занял восьмое место среди регионов России, куда хотели бы переехать россияне. Регион выбрали 2,4% респондентов. О переезде сюда чаще всего задумываются жители Ленобласти (11%), Красноярского края (8%), Новосибирской области (5%), а также Татарстана, Краснодарского края, Волгоградской области и Москвы (по 3%).