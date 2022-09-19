Такой день. Приговор учительнице, попавшей с учениками на машине под поезд, и отказ мэра Барнаула от депутатского мандата

Суд огласил приговор по делу 43-летней учительницы Анны Диринг, которая везла учеников и попала под поезд на железнодорожном переезде в Алтайском крае. Женщину приговорили к пяти с половиной годам заключения в колонии общего режима, а также лишили прав на управление транспортным средством сроком на три года.

Кроме того, подсудимую обязали выплатить в общей сложности 10,6 млн рублей морального ущерба семьям погибших детей и пострадавшего мальчика. Иски суд удовлетворил в полном объёме.

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Первый в Алтайском крае промышленный технопарк открыли в Рубцовске 17 сентября. Торжественное мероприятие посвятили 130-летию третьего по численности населения города региона. Одним из первых в новеньком технопарке побывал губернатор Алтайского края Виктор Томенко, который выразил уверенность: подобные заводы — ещё один вклад в копилку потенциала промышленной и производственной мощности Рубцовска. Как открывали предприятие — в материале amic.ru.

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Глава Барнаула Вячеслав Франк отказался от мандата депутата городской думы. Как пояснил председатель избиркома Виталий Замаруев, мандат Франка получит Диана Рудакова — главный врач Краевой клинической больницы.

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Река Барнаулка в устье, находящемся в районе набережной, обмелела так, что можно увидеть основание старого моста через реку. Корреспондент amic.ru не смогла пройти мимо и сделала несколько фотографий на память.