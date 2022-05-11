Такой день. Пробки в Барнауле из-за начала реконструкции моста и вандалы, спилившие оградки на кладбище

Огромные пробки образовались в центральной части Барнаула и утром, и вечером 11 мая. Наибольшие заторы наблюдались неподалёку от моста на Новом рынке, проезд по которому частично закрыли с 10 мая.

Так, сильно движение затруднено было на проспектах Ленина, Комсомольском и Калинина, а также на улицах Цеховой, Профинтерна и Сизова. Кроме того, пробка традиционно собралась на проспекте Строителей — в сторону Павловского тракта она была и с утра.

Новости

Общество Барнаул встал в пробках утром 11 мая после начала работ на мосту на Новом рынке

С 12 по 15 мая в Алтайском крае сохранится высокая пожароопасность (4 класс). Кроме того, 12 мая в отдельных районах, а 13-15 мая на большей части региона ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

Новости

Погода До +31 градуса. В Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность

Вандалы осквернили десятки могил на старом Булыгинско-Кировском кладбище на улице Чернышевского, 288, в Барнауле. Житель краевой столицы рассказал, что пришёл на кладбище в День Победы и обнаружил там следы вандализма. По его словам, он встретил на пути несколько могил, у которых спилили оградки. Точно так же неизвестные поступили с могилой его родственника.

Новости

Происшествия Неизвестные осквернили десяток могил на кладбище в Барнауле

Прокуратура проверит Славгородскую ЦРБ после опубликования скандального видео из местного морга.

«По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организовано проведение проверки исполнения законодательства о судебно-медицинской экспертизе, санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При подтверждении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — заявили в ведомстве.

Напомним, что в опубликованных видеозаписях очевидцы показали тела, которые лежали на полу морга, а также мешок, обнаруженный на улице.