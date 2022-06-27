Такой день. Разрушения из-за шторма и новый парк рядом с местом для тусовок

27 июня на территорию Алтайского края обрушилась серьёзная непогода. В социальных сетях пользователи показали последствия штормового ветра, града и ливней.

По данным МЧС, падение деревьев привело к обесточиванию населённых пунктов на территориях Волчихинского и Родинского районов. Всего без электричества остались 24 села.

Жители Волчихинского района в социальных сетях показали разрушения, которые возникли по причине урагана. Ветер повалил деревья и поснимал кровлю с крыш.

В социальных сетях жители нескольких районов посетовали на сильный град, который побил огороды, крыши и стёкла в домах, а также повредил автомобили.

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В барнаульском посёлке Борзовая Заимка могут построить парк культуры и отдыха рядом с развлекательным комплексом «Планета Q» на берегу реки Барнаулки.

По данным издания, парк предлагают возвести в лесной зоне на участке площадью 2,75 га, расположенном по адресу ул. Байкальская, 47а.

Землю уже выставили на аукцион, он намечен на 28 июля. На торгах разыграют право аренды лота на два с половиной года. Стоимость начинается от 3,68 млн рублей в год.

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Лесной пожар, бушующий в Михайловском районе Алтайского края, локализовали на площади порядка 600 га.

«Очаг пожара в Михайловском районе, обнаруженный вчера, локализован на площади порядка 600 га, угрозы населённым пунктам нет», — говорили в МЧС.

В тушении участвуют 70 человек и 34 единицы техники. Ориентировочно на ликвидацию пожара потребуются сутки, уточнили в краевом Минприроды.

В Угловском районе масштабный пожар локализовать пока не удалось, работы по ликвидации пламени продолжаются. Самолёт-амфибия Бе-200ЧС, который участвовал в тушении, вылетел из Барнаула в пункт постоянной дислокации в Красноярск.

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