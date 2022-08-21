Такой день. Рекомендация вернуться к маскам на Алтае и жёсткое ДТП в Барнауле

В Алтайском крае в связи с ростом заболеваемости коронавирусом рекомендовали вернуться к ношению масок. В Роспотребнадзоре советуют использовать эти средства защиты в местах массового скопления людей, при посещении учреждений социального обслуживания и медорганизаций, а также на работе, учёбе, в транспорте и общественных местах.

Два автомобиля столкнулись 21 августа на пересечении улиц Георгиева и 50 лет СССР в Барнауле. Один из водителей с места аварии скрылся. Также сообщалось о пострадавших, с ними работали медики.

В Алтайском крае, как и в других субъектах РФ, ждут поступления назальной вакцины от коронавируса, рассказал amic.ru руководитель краевого Минздрава Дмитрий Попов. По его словам, пока никакой информации о сроках поставки нет. Дополнительно также встаёт вопрос о приобретении оборудования, которое необходимо для использования препарата.

Жители села и станции Озерки Тальменского района живут в страхе из-за трёх огромных бездомных собак. По словам местной жительницы, дворняги «загрызают насмерть домашнюю животину» и родители боятся за детей, которые вот-вот пойдут в школу.