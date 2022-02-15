Такой день. Реконструкция фонтана на Сахарова и дата строительства трамвайного кольца в Барнауле

В 2022 году в Барнауле начнут реконструкцию фонтана на площади Сахарова. Обновлённый фонтан будет светомузыкальным и сможет выпускать водные струи на высоту до десяти метров.

Строительство временного трамвайного кольца для общественного транспорта на Новом рынке в Барнауле планируют начать 10 апреля. На его возведение нужно около двух недель. Оно необходимо в связи с реконструкцией путепровода на проспекте Ленина, которая начнётся уже в мае.

Продажи новостроек в Алтайском крае снизились в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Спрос на новостройки в регионе снижается с весны 2021 года, за исключением небольших всплесков в июле, сентябре и октябре.

Российский экологический оператор построит в Алтайском крае крупный экотехнопарк и четыре мусоросортировочных комплекса. РЭО уже подписал дорожную карту с представителями региона.

Из-за роста числа заражённых ОРВИ и коронавирусом в Змеиногорском районе Алтайского края c 14 февраля приостановили оказание плановой медицинской помощи.

Замминистра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк освобождён от замещаемой должности по собственной инициативе.

Экспорт продукции из Алтайского края в 2021 году составил 1,145 млрд долларов. По сравнению с 2020-м объём продаж вырос на 20,9%, то есть на 198,3 млн долларов.