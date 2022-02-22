Такой день. Режим повышенной готовности в районе Алтайского края и увеличение зарплат бюджетников

В Чарышском районе Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения паводковой обстановки. В последние недели на этой территории перемёрзли малые реки, и теперь из-за резкого потепления талая вода может подтопить низины.

В ряде регионов России за последние недели снизилась стоимость ПЦР-тестов, однако цены в лабораториях Алтайского края сохраняются на одном уровне.

Глава отдела общего образования Минобрнауки Алтайского края Наталья Полосина в ходе пресс-конференции рассказала о том, как будет проходить ЕГЭ в 2022 году. На сдачу экзамена зарегистрирован 11 301 человек, среди которых 513 — выпускники прошлых лет.

Депутат краевого Заксобрания от “Единой России” Юлия Фролова стала главой Первомайского района. Её избрали большинством голосов на сессии райсобрания депутатов 22 февраля.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс в АКЗС поправки к закону о бюджете Алтайского края, которые предусматривают увеличение зарплаты работников бюджетной сферы.