Такой день. Рост заболеваемости ковидом и подешевевшие продукты на Алтае

В Алтайском крае продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки в регионе выявили 169 заражённых, 19 человек госпитализированы. Также у региона снизился уровень коллективного иммунитета — до 7,9%.

После бешеного весеннего скачка цен продукты на Алтае продолжают дешеветь. По данным Алтайкрайстата за июль 2022 года, в цене упали яйца, овощи, мясо и другие категории продовольственных товаров.

Иномарка врезалась в цветочную клумбу у торгового центра «Огни» в Барнауле. По данным очевидцев, водитель не справился с управлением и съехал с дороги.

В Барнауле приступили к демонтажу пролётов путепровода у Нового рынка, которые проходят над ж/д путями. Работы выполняют в технологические окна по ночам, когда движение поездов под мостом полностью ограничено.

Жители улицы Боровой в селе Косиха Алтайского края пожаловались на пыль, которая регулярно поднимается после проезда транспорта. Люди утверждают, что не могут добиться от властей асфальтирования дороги уже три года: местные чиновники «кормят завтраками», а ситуация, по словам сельчан, с каждым годом становится только хуже.