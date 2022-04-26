Такой день. Схема движения транспорта на время ремонта моста у Нового рынка и первомайский фейерверк
О главных событиях в Алтайском крае за 26 апреля
В Барнауле у ТЦ «Пионер» 10 мая начнут возводить разворотное кольцо, которое потребуется на время ремонта моста у Нового рынка. Развязку планируют соорудить к 25 мая, после чего дорожники приступят к реконструкции и движение по проспекту Ленина будет перекрыто. В связи с этим уже разработана схема движения общественного и личного транспорта.
Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев признал, что с началом ремонтных работ «ситуация ухудшится значительно», а время поездки в центр города в часы пик может увеличиться на час. Кроме того, реконструкция моста потребует вмешательства в работу двух тепломагистралей, которые пролегают рядом с ним.
1 мая в Барнауле впервые прогремит праздничный салют в честь присвоенного звания «Город трудовой доблести». Запуск фейерверка состоится в 22:00 с акватории Оби с баржи. Наблюдать его можно будет в течение пяти минут.
Последний звонок в школах Алтайского края в этом году прозвенит дважды. 18 мая торжественная линейка пройдёт для учащихся девятых классов, а для выпускников 11 классов она состоится — как и всегда — 25 мая. Как пояснили в Минобре, разные дни для линеек связаны с тем, что уже с 19 мая у девятиклассников начнётся сдача ОГЭ.