Такой день. Схема движения транспорта на время ремонта моста у Нового рынка и первомайский фейерверк

В Барнауле у ТЦ «Пионер» 10 мая начнут возводить разворотное кольцо, которое потребуется на время ремонта моста у Нового рынка. Развязку планируют соорудить к 25 мая, после чего дорожники приступят к реконструкции и движение по проспекту Ленина будет перекрыто. В связи с этим уже разработана схема движения общественного и личного транспорта.

Замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев признал, что с началом ремонтных работ «ситуация ухудшится значительно», а время поездки в центр города в часы пик может увеличиться на час. Кроме того, реконструкция моста потребует вмешательства в работу двух тепломагистралей, которые пролегают рядом с ним.

Новости

Вопрос дня Отключат ли в Барнауле горячую воду из-за ремонта моста на Новом рынке

1 мая в Барнауле впервые прогремит праздничный салют в честь присвоенного звания «Город трудовой доблести». Запуск фейерверка состоится в 22:00 с акватории Оби с баржи. Наблюдать его можно будет в течение пяти минут.

Новости

Новости Барнаула Праздничный салют прогремит в Барнауле 1 мая с акватории Оби

Последний звонок в школах Алтайского края в этом году прозвенит дважды. 18 мая торжественная линейка пройдёт для учащихся девятых классов, а для выпускников 11 классов она состоится — как и всегда — 25 мая. Как пояснили в Минобре, разные дни для линеек связаны с тем, что уже с 19 мая у девятиклассников начнётся сдача ОГЭ.