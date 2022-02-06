Такой день. Скандал в маршрутке и более 3,5 тысяч новых случаев COVID-19 на Алтае

Жители барнаульского Потока пожаловались, что не могут уехать в центр на общественном транспорте. По их словам, от ТЦ “Юность” на вокзал идут всего два автобуса — № 57 и 32. Летом они ходят раз в 20 и 30 минут соответственно, а вот зимой их может не быть и по 40 минут.

Главврач барнаульской поликлиники № 14 Дмитрий Денисов разъяснил, почему пациентам приходится долго ждать доставку лекарств от COVID-19 на дом и призвал отнестись к ситуации с пониманием. Он напомнил, что сейчас в поликлинику обращается большое количество пациентов, и с каждым днём цифры лишь растут.

3460 новых случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб по ситуации с COVID-19, общее число заболевших достигло 147 674.

В Заринском районе приостановили оказание плановой медицинской помощи из-за ухудшения эпидситуации.

В барнаульской маршрутке пассажир устроил скандал из-за отказа высадить его вне зоны остановки. Мужчина попросил притормозить “за поворотом”, однако на отказ попытался отобрать у водителя телефон.