Такой день. Смертельное ДТП на алтайской трассе и карманник, орудующий в торговых центрах

Главное за 24 декабря

24 декабря 2022, 23:15, Никита Черников

Фото: unsplash.com

Человек погиб, ещё один пострадал при столкновении двух автомобилей на выезде из села Павловск на Каменском тракте. По словам очевидца, на дороге была сильная гололедица. «Водитель иномарки погиб. Пассажир иномарки жив. Увезли на скорой», — отмечал свидетель.

Жительница Рубцовска пожаловалась на антисанитарию и тараканов в инфекционном отделении горбольницы № 1. По словам женщины, в таких условиях лежат не только одни взрослые, но и с маленькими детьми.

В Алтайском крае в 2022 году потратили все выделенные 446,4 млн рублей на жильё сиротам. На эти цели из федерального бюджета приходила субсидия в размере 308,5 млн рублей. Ещё 137,9 млн рублей направили из краевого бюджета. За эту сумму купили 261 квартиру, большую часть из которых — в Новоалтайске (64), Поспелихе (39) и Барнауле (36).

Нападающий московского «Спартака» и уроженец Барнаула Александр Соболев раскрыл свою зарплату во времена игры за томскую «Томь» в 2016-2018 годах. По его словам, зарабатывал он тогда 13 тысяч рублей, ещё столько же давали на квартиру. А когда семья спортсмена уезжала в Барнаул, то он жил всего на 100 рублей в день.

Жителей Барнаула предупреждают о карманнике, который орудует в торговых центрах. Как сообщили в паблике Barnaul 22, мужчина ворует ценные вещи из одежды, которую горожане вешают в заведениях общепита. В полицию поступило уже несколько обращений.

В Барнауле разыскивают исчезнувшую директрису агентства «Жилфонд». Коллеги женщины подозревают, что она могла присвоить порядка 50 млн рублей, которые клиенты хранили на период заключения сделок в агентстве с использованием индивидуальных ячеек. В полиции подтвердили, что на имя руководителя от граждан поступило три заявления. Идёт проверка.