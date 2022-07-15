Такой день. Смягчение антиковидного режима и отравление детей грибами на Алтае

В указ губернатора Алтайского края о мерах по предупреждению распространения коронавируса внесли очередные изменения. Теперь общественный транспорт, а также помещения вокзалов и многоквартирных домов можно не дезинфицировать.

Трое детей отравились грибами в Первомайском районе Алтайского края и попали в больницу. Региональные прокуратура и СК проводят проверку.

Фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» в 2022 году проведут в очном формате. Мероприятие пройдет с 19 по 23 июля не только на родине писателя в Сростках, но и в других населенных пунктах.

В Барнауле будут производить «Колу» по рецепту 1886 года. На «Барнаульском пивоваренном» заводе уже начали производство напитка. Первая партия готова к отгрузке в торговые сети.

В Барнауле на два с половиной месяца перекроют улицу Беляева. Ограничение связано с установкой башенного крана.