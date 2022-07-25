Такой день. Снос речного вокзала в Барнауле и вице-губернатор, вернувшийся из ЛНР
О главных событиях Алтайского края за 25 июля
Вице-губернатор Алтайского края Денис Губин рассказал, как накануне съездил в Славяносербский район ЛНР. Он отметил, что чем дальше делегация отъезжала от Луганска, тем больше видела разрушений — побитые дома, школы, детсады, земля патронами усыпана, предупреждающие о минах знаки. При этом сам он путешествовал без бронежилета.
В Барнауле 25 июля приступили к демонтажу здания речного вокзала. На месте работает экскаватор, который уже снёс часть конструкций.
Мэр Барнаула Вячеслав Франк заболел коронавирусом. Из-за положительного результата теста градоначальник ушёл на дистанционку — сейчас он находится дома и проходит амбулаторное лечение. Чувствует Франк себя нормально.