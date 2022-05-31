Такой день. Сокращение работников Барнаульского патронного завода и штормовое предупреждение

Алтайское ЦГМС объявил штормовое предупреждение. Ночью 1 июня ожидается усиление ветра до 18-23 м/c, местами шквалы до 25-28 м/с. Местами сильные дожди, ливни, грозы, град.

Усиление ветра спрогнозировали в Табунском, Кулундинском, Родинском, Алейском, Благовещенском, Мамонтовском, Солонешенском, Смоленском районах и Славгороде.

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Общество Ливни, грозы, град, шквальный ветер. Алтайский ЦГМС передал штормовое предупреждение

Более 300 работников сократит Барнаульский патронный завод, который входит в холдинговую компанию «Барнаульский станкостроительный завод» (БСЗ). Причина грядущих кадровых изменений — в санкционных ограничениях Запада: свыше 70% продукции патронного завода шло на экспорт.

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Экономика Барнаульский патронный завод вынужден сократить свыше 300 работников

Позднее замначальника регионального управления по труду и занятости населения Елена Чувашова заявила, что на сегодня имеется информация о введении режима неполной рабочей недели до 31 мая для 509 работников предприятий под управлением холдинга «Барнаульский станкостроительный завод».

Работодатель сейчас готовит изменение в штатное расписание, формирует список конкретных работников, которые попадут под сокращение, отмечает Чувашова. Однако в условиях кадрового голода, который существует на промпредприятиях региона, люди без работы, скорее всего, не останутся. В управлении уже формируют базу организаций, которые готовы принять сокращённых сотрудников.

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Экономика Алтайские предприятия готовы трудоустроить попавших под сокращение сотрудников Барнаульского патронного завода

В Барнауле с 21 мая началась реконструкция путепровода через железнодорожные пути на проспекте Ленина в Барнауле в районе Нового рынка. Из-за масштабных работ почти на полтора года в краевой столице изменили движение общественного транспорта и личных автомобилей. Его перенаправили на проспект Калинина и далее на улицу Аносова и Северо-Западную.

Чтобы сделать проезд для горожан более удобным на время ремонта путепровода через ж/д пути, в краевой столице ввели «Электронный пересадочный проездной билет». Как он работает — amic.ru рассказывает в этой статье.