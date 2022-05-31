Такой день. Сокращение работников Барнаульского патронного завода и штормовое предупреждение

О главных событиях Алтайского края за 31 мая

1 июня 2022, 00:34

Алтайское ЦГМС объявил штормовое предупреждение. Ночью 1 июня ожидается усиление ветра до 18-23 м/c, местами шквалы до 25-28 м/с. Местами сильные дожди, ливни, грозы, град.

Усиление ветра спрогнозировали в Табунском, Кулундинском, Родинском, Алейском, Благовещенском, Мамонтовском, Солонешенском, Смоленском районах и Славгороде.

Ливни, грозы, град, шквальный ветер. Алтайский ЦГМС передал штормовое предупреждение

Ливни, грозы, град, шквальный ветер. Алтайский ЦГМС передал штормовое предупреждение

Более 300 работников сократит Барнаульский патронный завод, который входит в холдинговую компанию «Барнаульский станкостроительный завод» (БСЗ). Причина грядущих кадровых изменений — в санкционных ограничениях Запада: свыше 70% продукции патронного завода шло на экспорт.

Барнаульский патронный завод вынужден сократить свыше 300 работников

Барнаульский патронный завод вынужден сократить свыше 300 работников

Позднее замначальника регионального управления по труду и занятости населения Елена Чувашова заявила, что на сегодня имеется информация о введении режима неполной рабочей недели до 31 мая для 509 работников предприятий под управлением холдинга «Барнаульский станкостроительный завод».

Работодатель сейчас готовит изменение в штатное расписание, формирует список конкретных работников, которые попадут под сокращение, отмечает Чувашова. Однако в условиях кадрового голода, который существует на промпредприятиях региона, люди без работы, скорее всего, не останутся. В управлении уже формируют базу организаций, которые готовы принять сокращённых сотрудников.

Алтайские предприятия готовы трудоустроить попавших под сокращение сотрудников Барнаульского патронного завода

Алтайские предприятия готовы трудоустроить попавших под сокращение сотрудников Барнаульского патронного завода

В Барнауле с 21 мая началась реконструкция путепровода через железнодорожные пути на проспекте Ленина в Барнауле в районе Нового рынка. Из-за масштабных работ почти на полтора года в краевой столице изменили движение общественного транспорта и личных автомобилей. Его перенаправили на проспект Калинина и далее на улицу Аносова и Северо-Западную.

Чтобы сделать проезд для горожан более удобным на время ремонта путепровода через ж/д пути, в краевой столице ввели «Электронный пересадочный проездной билет». Как он работает — amic.ru рассказывает в этой статье.

Как работает «Электронный пересадочный проездной билет» для транспорта в Барнауле. Инфографика

Как работает «Электронный пересадочный проездной билет» для транспорта в Барнауле. Инфографика

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