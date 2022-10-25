Такой день. Солнечное затмение и уменьшение расходов на спорт
Главные новости в Алтайском крае 25 октября
25 октября жители Барнаула и Алтайского края собрались в Нагорном парке, чтобы наблюдать за частным солнечным затмением. О том, как это было, — в фоторепортаже amic.ru.
Наблюдать за явлением могли все жители региона, но в Алтайском крае была видна только первая стадия затмения, которая длилась 40-50 минут.
Это первое и последнее солнечное затмение, которое россияне могли увидеть в 2022 году. Следующее подобное явление жители региона ожидается только 1 июня 2030 года.
Бюджет спортивной отрасли в Алтайском крае в 2023 году будет значительно ниже, чем в 2022-м из-за отсутствия строящихся объектов. Об этом во время пресс-конференции заявил и. о. министра спорта региона Максим Рябцев.
В 2022 году в рамках «Спорт — норма жизни» в крае возводят четыре крупных объекта и ещё шесть уличных комплексов. На эти цели из различных источников бюджета потратят 321 миллион рублей. Три спортивных объекта появятся в Барнауле и один — ледовый дворец — в Бийске. Однако в 2023 году регион в рамках нацпроекта получит только 51 миллион рублей, что значительно снизит спортивный бюджет Алтайского края.
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42 субъекта России, включая Алтайский край, получат субсидии на развитие молодёжной политики.
Победители конкурса в течение 2023 года должны будут реализовывать выигранные средства и развивать молодёжную политику.
Алтайский край в качестве субсидии получит 145,494 млн рублей.