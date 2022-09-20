Такой день. Сроки начала отопительного сезона на Алтае и имена всех депутатов нового созыва думы Барнаула

Церемония торжественного открытия II Всероссийского фестиваля театров кукол «Зазеркалье» прошла на площадке перед Алтайским государственным театром кукол «Сказка» в Барнауле. В мероприятии принял участие глава Алтайского края Виктор Томенко. Он напомнил, что зрителям и участникам первого фестиваля в 2019 году пообещали, что следующий обязательно пройдёт в новом здании.

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Общество Церемония открытия II Всероссийского фестиваля театров кукол «Зазеркалье» прошла в Барнауле. Фоторепортаж

Отопительный сезон в Барнауле официально стартует 22 сентября. 51% опрошенных местным филиалом СГК жителей города выступили за то, чтобы отопление уже подключили.

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Общество Названа дата начала отопительного сезона в Барнауле

В Бийске отапливать дома начнут с 26 сентября. О готовности своих предприятий к работе на заседании с мэром Александром Студеникиным отчитались представители филиалов АО «Барнаульская генерация» — «Бийскэнерго» и «БийскэнергоТеплоТранзит», филиала Бийские МЭС АО «СК Алтайкрайэнерго», МУП Бийска «Водоканал» и другие.

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Новости Бийска Отопительный сезон в Бийске начнется с 26 сентября

Организаторы рок-фестиваля «Ветер Сибири» отменили ещё одно масштабное мероприятие, которое собирались провести в Сибирском федеральном округе. Речь идёт о двухдневном мотивационном марафоне «Форум успеха». Он должен был пройти с 4 по 5 ноября 2022 года на «Платинум Арене» в Красноярске и с 26 по 27 ноября на «Локомотив Арене» в Новосибирске. Однако теперь оба мероприятия отменены.

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Общество Организаторы перенесенного рок-фестиваля «Ветер Сибири» отменили еще одно мероприятие со звездами в Сибири

Новый, восьмой созыв Барнаульской городской Думы, избранной 9-11 сентября, окончательно сформирован. Amic.ru стало известно, кто из кандидатов-«паровозов» всё-таки сдал мандат, а кто благодаря этому будет теперь носить гордое депутатское звание целых пять лет. Имена всех новых депутатов утвердили на заседании Центральной районной территориальной избирательной комиссии города, которая теперь исполняет функции ликвидированной городской комиссии. Подробности amic.ru рассказал её председатель Виталий Замаруев.