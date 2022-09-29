Такой день. Сроки выполнения частичной мобилизации в Алтайском крае и помощь от властей попавшим под призыв

По состоянию на 29 сентября Алтайский край выполняет план по частичной мобилизации примерно на 60%. Об этом на сессии регионального Заксобрания рассказал зампредседателя краевого правительства Виталий Снесарь. По его словам, точные цифры мобилизованных он не имеет права называть, так как информация носит закрытый характер. Полностью план по отправке мобилизованных будет выполнен к середине октября.

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Единоросс Галина Буевич сохранила должность председателя Барнаульской гордумы. Её на этот пост переизбрали на первом заседании БГД в четверг, 29 сентября. Решение приняли большинством, но не единогласно, сообщил тогда из зала заседания корреспондент amic.ru.

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Правительство Алтайского края в случае необходимости готово оказать дополнительную помощь мобилизованным жителям региона, об этом на сессии АКЗС 29 сентября рассказал вице-губернатор Виталий Снесарь. По его словам, пока такой потребности нет, а в случае поддержки её будут оказывать из внебюджетных средств — привлекая спонсоров и различные фонды. Кроме того, зампред правительства прокомментировал резкий рост цен на товары первой необходимости для мобилизованных.