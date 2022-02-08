Такой день. Средства на модернизацию ТЭЦ и водоснабжения на Алтае и призыв отложить ремонт у Нового рынка

816 млн рублей направят на модернизацию водоснабжения в Алтайском крае за 2022 год. В 46 муниципальных образованиях региона обновят коммунальную инфраструктуру. Также ТЭЦ в Барнауле, Бийске и Рубцовске отремонтируют до конца года за 1,76 млрд рублей.

Барнаульские общественники призвали городские власти отложить ремонт путепровода на проспекте Ленина на полгода. Закрыть движение по мосту на Новом рынке планируют уже в мае. Активисты считают, что власти Барнаула не успеют подготовить дороги и построить разворотное кольцо в районе ТРЦ “Пионер”.

Минздрав Алтайского края решил выделить транспорт, чтобы доставлять пациентов с коронавирусом из наиболее загруженных больниц Барнаула в ковидную поликлинику Диагностического центра. Первый автобус бесплатно доставил туда пациентов из городских поликлиник № 1 и № 14.

Суд рассмотрит дело бывшего начальника управления по ЖКХ Бийского района, который не расселил аварийное жильё в посёлке Боровом. Чиновник предложил 22 семьям из ветхого дома переехать в общежитие, где не было санузлов, канализации и водопровода.

Центр экономики инфраструктуры по заказу мэрии Барнаула проанализировал пассажирские потоки города и выявил: многие маршруты общественного транспорта Барнаула конкурируют друг с другом, а также имеют слишком кривую и зигзагообразную траекторию. Иногда встречаются дублирующие рейсы, особенно в центре города.

Фестиваль “Сибирская Масленица” в Алтайском крае перенесли на 2023 год из-за коронавируса.

Владелицу рубцовского частного зоопарка “Живая радуга” оштрафовали за многочисленные нарушения в содержании и использовании животных. Зверине могут и вовсе закрыть, поскольку собственница не получила лицензию на ведение деятельности.

“Мария-Ра” получила самый большой иск за историю существования компании. Петербургский поставщик орехов и сухофруктов “ТД Априко Лайн” требует от ретейлера 20 млн рублей.

Сейчас из общего количества инфицированных коронавирусом в Алтайском крае 40% заражены “омикроном”.