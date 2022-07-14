Такой день. Танки в алтайском селе и возвращение ларьков на «Цветочную»

Жители Топчихи засняли на видео едущую по селу колонну танков. Для топчихинцев не в новинку наблюдать за тренировками курсантов военного учебного центра при АлтГТУ, которые в этих местах многие годы обучаются водить танки. Но в этот раз сельчан удивила скорость, с которой передвигаются боевые машины.

Судя по тому, что танки прошли по улице ровно и ничего не задели, ребята учатся на отлично.

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Напомним, киоски в указанном районе на улице Попова появились в начале 2000-х годов и были востребованы у местных жителей. В мае 2022 года конструкции демонтировали — под ними проходят подземные коммуникации.

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