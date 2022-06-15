Такой день. Томенко на ПМЭФ и гусеницы, пожирающие леса Алтайского края

Делегация Алтайского края во главе с губернатором Виктором Томенко примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который стартовал сегодня, 15 июня. В планах главы региона — встречи и заключение договоров о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве с главой Санкт-Петербурга Александром Бегловым, губернатором Челябинской области Алексеем Текслером, главой Кузбасса Сергеем Цивилёвым, главой Калмыкии Бату Хасиковым и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Новости

Общество Делегация из Алтайского края во главе с Томенко примет участие в ПМЭФ

Деревья стоят без листьев, все берёзовые околки поедены шелкопрядом, заявляют жители ряда западных районов Алтайского края. Истреблять расплодившихся вредителей отправились специалисты регионального Минприроды, Рослесхоза и других организаций. Работа по уничтожению гусениц ведётся на территории пяти лесничеств, которые находятся в 20 степных и лесостепных районах края.

Новости

Экология Съели 100% крон деревьев. Почему на Алтае размножились пожирающие леса гусеницы

Тарифы на электроэнергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей в Алтайском крае будут увеличены с 1 июля. На сколько теперь будем больше платить за свет, читайте в нашей рубрике «Вопрос-ответ».