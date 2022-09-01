Такой день. Торжественные линейки и барнаулец, спасший пенсионерку из горящего дома

Пришёл сентябрь, а вместе с ним и первый осенний праздник — День знаний. Во всех школах сегодня проходили торжественные линейки: огромные банты, трогательные фартуки, море цветов и телефонов, на которые родители фотографировали своих чад. Особенно волнителен этот день, конечно, для первоклашек, распахивающий свои двери в мир знаний.

Корреспонденты amic.ru 1 сентября побывали в 114-й школе, где самое большое количество первоклашек в городе: девять классов. А всего в заведении учится более 1500 человек. Из-за чего торжественных линеек в школе было целых шесть. Подробнее, как это проходило, читайте завтра. А пока посмотрите наш фоторепортаж.

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Фоторепортажи Банты, фартуки и цветы в горшочках. Как в Барнауле отметили 1 сентября

Кроме того, корреспондент amic.ru побывал на одной из торжественных линеек в Барнауле и подслушал, о чём говорят дети, их родители и учителя. Самые яркие, смешные и запоминающиеся фразы — в материале amic.ru.

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