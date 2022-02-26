Такой день. Третий день спецоперации на Украине и гибель ребёнка в ДТП на Алтае

Третий день спецоперации России на территории Украины — amic.ru вёл для вас трансляцию важных событий. Также мы подготовили для вас краткий обзор ключевых моментов дня.

Двое человек погибли в ДТП в Шипуновском районе, среди них мальчик 2011 года рождения. Они ехали из Барнаула в Рубцовск в одной машине, а всего в столкновение попали три автомобиля. Причиной аварии стал выезд на встречную полосу в результате обгона.

Российский Красный Крест открыл в Алтайском крае единый центр помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. Всего точки сбора гуманитарной помощи РКК открылись в 36 регионах России.

47% жителей Алтайского края хотят, чтобы их зарплата была зафиксирована в долларах или евро. 41% опрошенных не посчитал нужной подобную меру. Также эти люди не переживают из-за каждого скачка курса и тратят деньги только в рублях.

C начала 2021 года в Железнодорожном районе Барнаула выявили 36 рекламных конструкций, которые либо были самовольно размещены, либо находились в ненадлежащем состоянии. Сейчас 32 из этих конструкций ликвидированы.

Гостиничный комплекс “Прага” в нагорной части Барнаула продают за 45 млн рублей. В состав комплекса входят 14 номеров разных ценовых категорий: 2 полулюкса, 3 люкса, 1 люкс двухкомнатный, 1 люкс с джакузи; 1 люкс студия; 1 люкс VIP с камином, джакузи и обеденной зоной. Также в “Праге” есть ресторан, конференц-зал, баня. К комплексу подведены все коммуникации.