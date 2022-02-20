Такой день. Труп в барнаульском лесу и ДТП грузовика с поездом

В посёлке Борзовая Заимка по адресу улица Геологов, 37а, из леса у реки Барнаулка вытащили тело мужчины. Предположительно, труп принадлежит 28-летнему жителю посёлка. Его местонахождение было неизвестно с 18 февраля.

4113 новых случаев COVID-19 подтвердили в Алтайском крае 20 февраля. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, общее число заболевших достигло 208 363 человек.

Алтайский край готов принять беженцев из Донецкой и Луганской народных республик в связи с эскалацией конфликта на линии соприкосновения на юго-востоке Украины. Сколько беженцев готов принять регион, не уточняется.

Вечером 20 февраля на железнодорожном переезде, который расположен на участке Кулунда — Табуны в Алтайском крае, водитель грузовика выехал на пути и столкнулся с движущимся поездом.