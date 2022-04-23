Такой день. Великая суббота и массовый мор рыбы в алтайском водоёме

Жителям Барнаула уже в ближайшие дни расскажут, как будет устроена схема движения транспорта на период реконструкции путепроводов у Нового рынка. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил замглавы горадминистрации по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев. Глава города Вячеслав Франк, в свою очередь, поручил максимально эффективно донести до населения эти сведения.

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Новости Барнаула В ближайшие дни барнаульцам расскажут, как будет организовано движение транспорта в районе моста у Нового рынка

В Барнауле освятили пасхальную праздничную еду в Великую субботу, которая у православных верующих в этом году выпала на 23 апреля. Церемония при этом прошла не в самих храмах, а на улице. О том, как горожане освятили пищу у церкви Ионна Богослова, — смотрите в нашем фоторепортаже.

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Новости Барнаула Пасхальные куличи и яйца освящают барнаульцы в храмах города. Фоторепортаж

Массовая гибель рыбы случилась в водоёме в селе Каяушка Родинского района. Тысячи мёртвых карасей вдоль берега обнаружили местные жители, которые приехали на рыбалку. Люди подозревают, что это произошло из-за халатности. Однако о конкретных причинах случившегося пока неизвестно.

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Экология Массовая гибель рыбы произошла в одном из водоёмов Алтайского края

Власти Алтайского края временно поставили на паузу проект реконструкции Краеведческого музея в Барнауле. Объект собирались обновить к 200-летнему юбилею учреждения в 2023 году. Однако этим планам уже не сбыться.