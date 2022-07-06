Такой день. Визит Александра Карелина и резкое подорожание отдыха

Отдых в Алтайском крае в 2022 году в среднем подорожал на 30% по сравнению с прошлым годом, об этом на пресс-конференции 6 июля сообщила директор Алтайтурцентра Александра Томашевич. При этом в регионе фиксируют очень высокий спрос на отдых на Алтае. Ожидается, что общее количество туристов превысит допандемийные показатели 2019 года.

Эксперт добавила, что спрос на внутренний туризм повышается с каждым годом. В Алтайский край гостей влечёт не только красивая природа, но и разнообразие форматов отдыха: познавательный, исторический, активный, оздоровительный, культурный, гастрономический и др. И если жители Сибири предпочитают жильё среднего класса, то гости из центральной части России чаще делают выбор в пользу премиум-сегмента.

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Сенатор Александр Карелин приехал в Барнаул.

Политик планировал поучаствовать в нескольких городских и партийных мероприятиях.

Карелин встретился с барнаульским градоначальником Вячеславом Франком, который также является секретарём местного отделения «Единой России».

Он также посетил цех инвестиционно-строительной компании «Союз».

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В Бийске фиксируют случаи заражения сальмонеллёзом.

По словам врачей, большинство заразившихся ели арбузы, которые продают в разрезанном виде. Покупать такую ягоду ни в коем случае нельзя.

Сальмонеллёз — острая кишечная инфекция животных и человека, вызываемая кишечными бактериями рода сальмонеллы. Наиболее распространённые симптомы: диарея, лихорадка, спазмы в животе и рвота.