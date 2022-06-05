Такой день. Всплекс аллергии в Алтайском крае и демонтаж пролетов моста у Нового рынка

О главных событиях региона за 5 июня

5 июня 2022, 23:59

Главврач Алтайского лор-центра Евгений Тимошенский заявил, что в мае этого года в Алтайском крае наблюдался всплеск аллергии. По словам эксперта, это связано с тем, что в 2022 году все травы зацвели одновременно.

В Алтайском крае в мае произошёл всплеск аллергических заболеваний

В Алтайском крае в мае произошёл всплеск аллергических заболеваний

Подрядчик приступил к демонтажу балок на восьмипролётном путепроводе возле Нового рынка в Барнауле. В ближайшее время рабочие ДСУ-4 параллельно приступят к аналогичным работам и на трёхпролетном путепроводе.

Кроме того, в настоящее время на объекте полностью демонтированы трубы теплоснабжения. Перильное ограждение продолжают разбирать.

Подрядчик начал демонтировать балки моста на Новом рынке

Подрядчик начал демонтировать балки моста на Новом рынке

Глава Минтранспорта Алтайского края Антон Воронов рассказал о крупных дорожных проектах в регионе и прокомментировал возросшую стоимость реконструкции моста у Нового рынка в Барнауле.

По словам Воронова, механизм, когда цена контракта растёт, сейчас применяется в разных отраслях.

Глава Минтранса Алтайского края прокомментировал подорожание реконструкции путепровода в Барнауле

Глава Минтранса Алтайского края прокомментировал подорожание реконструкции путепровода в Барнауле

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