Такой день. Всплекс аллергии в Алтайском крае и демонтаж пролетов моста у Нового рынка

Главврач Алтайского лор-центра Евгений Тимошенский заявил, что в мае этого года в Алтайском крае наблюдался всплеск аллергии. По словам эксперта, это связано с тем, что в 2022 году все травы зацвели одновременно.

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Общество В Алтайском крае в мае произошёл всплеск аллергических заболеваний

Подрядчик приступил к демонтажу балок на восьмипролётном путепроводе возле Нового рынка в Барнауле. В ближайшее время рабочие ДСУ-4 параллельно приступят к аналогичным работам и на трёхпролетном путепроводе.

Кроме того, в настоящее время на объекте полностью демонтированы трубы теплоснабжения. Перильное ограждение продолжают разбирать.

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Общество Подрядчик начал демонтировать балки моста на Новом рынке

Глава Минтранспорта Алтайского края Антон Воронов рассказал о крупных дорожных проектах в регионе и прокомментировал возросшую стоимость реконструкции моста у Нового рынка в Барнауле.

По словам Воронова, механизм, когда цена контракта растёт, сейчас применяется в разных отраслях.